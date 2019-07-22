شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس بحقل الشرارة الليبى: استئناف الإنتاج اليوم بنصف الطاقة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهندس بحقل الشرارة، إن الحقل النفطي الليبي استأنف الإنتاج بنصف طاقته اليوم الاثنين بعد توقفه منذ يوم الجمعة بسبب إغلاق صمام.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إن الصمام جرى إصلاحه مساء أمس الأحد مما سمح بضخ النفط مجددا إلى ميناء الزاوية.

وأضافت المؤسسة أن الإغلاق تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل يوميا بقيمة تُقدر بواقع 19 مليون دولار.