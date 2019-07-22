العراق.. تشكيل لجنة مشتركة لتسليم نفط إقليم الشمال إلى بغداد

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أعلنت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان (شمال)، للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى بغداد.



وقال عضو اللجنة أمجد العقابي في تصريح لجريدة "الصباح" الرسمية، الإثنين، إن "الطرفين اتفقا على تشكيل اللجنة، لتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى شركة تسويق النفط (سومو)".



وأوضح العقابي، أن "الإقليم أكد أن عدم تسليمه تلك الإيرادات، منذ بداية العام ولغاية الآن، سببه تأخير تشكيل الحكومة هناك.. الإيرادات ستسلم إلى بغداد بأثر رجعي".



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ونصّت بنود موازنة العراق لـ 2019، على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي الإقليم، مقابل تسليم الأخير لنفطه، لتتولى شركة سومو الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.



وتضمن الاتفاق النفطي، الذي أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2014، أن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير.

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