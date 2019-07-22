الكويت.. حل جذري لقضية "البدون" قبل انتهاء الصيف

الكويت/ الخليج 365

كشف رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق الغانم عن "حل جذري وشامل" لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد "البدون" قبل انتهاء الصيف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغانم مساء الأحد للصحفیین في مجلس الأمة، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.



وقال الغانم إن ھناك تنسیقا نیابیا حكومیا لإیجاد حل تشریعي جذري وشامل لقضیة المقیمین بصورة غیر قانونیة في البلاد خلال فترة الصیف.

وأوضح أن الحل "لا یمس الجنسیة والھویة الوطنیة ویراعى فیه الجوانب الإنسانیة للبدون".

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وأضاف أن ھذا الحل سیبدأ بتشریع یصادق علیه مجلس الأمة في بدایة الدورة المقبلة أو دورة استثنائية إن احتاج الأمر لذلك.

ولفت الغانم إلى أنه سيتم الانتهاء من ھذا الملف بحل شامل وعادل قبل انتھاء الصیف و"نتمنى من الجمیع التعاون لإغلاقه".

وأشار إلى أن عددا من النقاط تجري حولھا حوارات ضمن لقاءات نیابیة حكومیة ولقاءات مع الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، دون تفاصيل.



وشدد الغانم على رفضه العبث بملف الجنسیة أو تركه مجالا للمساومات السیاسیة، قائلا إن "الھویة الوطنیة والجنسیة الكویتیة لیست مجالا للعبث ولن تكون عرضة لأي ضغوط سیاسیة".

وأضاف أن ھذا التحرك یأتي بناء على توجیھات واضحة من أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الصباح.

ويطالب "البدون" بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

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