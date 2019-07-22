"النفط الليبية" تعلن فتح الصمام الذي تسبب بوقف شحن الخام

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأنه تم مساء الأحد فتح الصمام رقم 13 المقفل بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية.

وأضافت المؤسسة في بيان، الإثنين، نشر على صفحتها بالفيسبوك، أن الفرق الفنية التابعة لها ولشركة اكاكوس لاستئناف الانتاج.



وقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر للفرق الفنية التي أشرفت على فتح الخط ولحرس المنشآت النفطية الذي رافقهم على مدار يومين في ظل الظروف الأمنية الصعبة.

وجددت المؤسسة إدانتها لهذا العمل التخريبي والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه وما زالت الجهات المعنية تبحث عن الجناة.

وليلة السبت /الاحد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة (طوارئ) وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية(غرب)، نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي(جنوب).

وأضافت المؤسسة في بيان لها ، بأن الإغلاق تسبب في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة 19 مليون دولار.



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وإشارات المؤسسة بأن الخزانة العامة ستتكبد تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة.



ولفتت المؤسسة بان الإنتاج بحقل الفيل الذي يقع على مقربة من حقل الشرارة لم يتأثّر.



وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله بأن الأنشطة الإجرامية أجبرت المؤسسة على إعلان حالة القوة القاهرة.

واضاف صنع الله وفق البيان نفسه بان مثل هذه المحاولات المتعمّدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضرّ فقط بالإيرادات الوطنية، بل تتسبب أيضا في عرقلة امداد المواطنين بالطاقة الكهربائية.



وتابع صنع الله بان المؤسسة الوطنية للنفط تتعهد بتعقب أولئك الذي يقفون وراء هذا الفعل المشين وملاحقتهم جنائيا، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة

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