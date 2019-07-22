الجوازات: لا يمكن استخراج تصريح #الحج مع إيقاف الخدمات

صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت المديرية العامة للجوازات أن استخراج تصاريح الحج، يشترط خلوّ سجل المستفيد من الملاحظات. ووجه مواطن سؤاله للجوازات مستفسراً عن إمكانية استخراج تصريح الحج، للموقوفة خدماتهم، ولديهم نية الحج ضمن إحدى الحملات الداخلية. لتجيب الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “أهلاً بك، يشترط خلوّ سجل المستفيد من الملاحظات لتتمكن من إتمام الإجراء. سعدنا بك”.

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