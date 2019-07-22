- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نصح موقع مختص في الصحة بتناول 6 أطعمة بينها، البطيخ والطماطم، لحماية القلب من التعرض لخطر التلف.
وحسب موقع “healthy builderz”، فقد تضمنت قائمة تلك الأطعمة كلاً من:
البطيخ: يحتوي اللون الأحمر للبطيخ على الليكوبين وهو أمر جيد للقلب، كما أن البطيخ واحد من أفضل مصادر الفيتامينات A و C بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم.
الشوفان: يساعد تناول الشوفان على إخراج السموم من الجسم، ويعزز الهضم الصحي ما يعني أنها سوف تكون قادرة على حماية القلب.
الزبادي: تناول الزبادي يساعد على امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن، وكذلك “البروبيوتيك” التي تعتبر مفيدة لعملية الهضم.
فواكه وخضراوات: يساعد تناول الفواكه والخضروات على مد الجسم بمجموعة من الفوائد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن مع مضادات أكسدة إضافية، الأمر الذي يحسن صحة القلب.
الطماطم: يجب تناول الطماطم كونها تحتوي على اللايكوبين الذي يحمي القلب من الأضرار.
الجوز: من المهم إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي لحماية صحة القلب؛ كونها غنية بالدهون الصحية المفيدة للقلب.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أطعمة تحمي القلب من خطر التلف.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.