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#الزكاة_والدخل: 95% نسبة الالتزام بالإقرارات الضريبية.. وحالات التهرب شبه معدومة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن حالات التهرب الضريبي تكاد تكون معدومة في المملكة؛ بسبب التعاون الإيجابي بينها وبين قطاع الأعمال.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الالتزام بالإقرارات الضريبية تمثل 95%، عازية ذلك إلى التعاون القائم بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى.

وأبانت، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أنها تسعى عبر تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات لتحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال ورفع درجات الوعي لدى المجتمع بشكل عام.

وأكدت أن بعض حالات التهرب المعدودة التي تم ضبطها، تُنظر حالياً لدى الإدارة المختصة بالتهرب الضريبي؛ لتحديد قيمة الضرائب المستحقة نظاماً والغرامات التي تفرضها على المخالفين.

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