بينهم تركيا... السعودية توقف استيراد هذه السلعة من ثلاث دول

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وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "قرار إيقاف منح إذن الاستيراد ارتبط بالشكاوى المرفوعة من قبل منتجي البيض الوطني، بعد استمرار تدفق البيض المستورد خلال الأيام الماضية، فضلا عن العمل على حماية المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار السوق".
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وأكد الحمودي أن "العراق أوقف استيراد البيض من الدول الثلاث، بغرض حماية المنتج المحلي، إذ كانت الدول تعتمد على السوق العراقية لتصريف إنتاجها خلال الفترة الماضية".
وقال عضو الجمعية التعاونية لمنتجي البيض أيمن الرشيد، إن "الهيئة العامة للغذاء والدواء منعت دخول البيض المستورد غير المطابق للاشتراطات، موضحا أن بعض السماسرة يحاولون استيراد كميات باعتبارها من الصفقات القديمة، وذلك للحصول على استثناء للفسح".
وأضاف الرشيد أن "كمية البيض المستورد يتجاوز احتياج السوق المحلية، وأن الفائض من الناتج المحلي يتجاوز 12 ألف كرتون يوميا، فيما ينتج يوميا 62 ألف كرتون، مؤكدا أن "البيض المستورد يتدفق يوميا رغم صدور قرار منع دخوله، وأن سعر البيض المستورد يراوح بين 40 - 45 ريالا (10.6 - 12 دولار) للكرتون، مقارنة بأسعاره السابقة التي تراوح بين 50- 55 ريالا (13.3 - 14.7 دولار)".
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