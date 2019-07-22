دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper العراق يُعيد نشر وحدات عسكرية قرب الحدود مع سوريا

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، إعادة انتشار الوحدات العسكرية قرب الحدود مع سوريا في مناطق غرب الموصل؛ لتثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وخلال مؤتمر صحفي له اليوم، قال الشمري: «ما زالت هناك أعداد كبيرة من أبرز قياديي داعش الإرهابي في مناطق غرب الموصل تعمل على عدم استقرار الأوضاع الأمنية»، مشيرًا إلى أن محافظة نينوى تشهد بين اليوم والآخر عمليات تسلل واختطاف كبيرة جدًا واستهدافًا للعناصر الأمنية.

وأوضح الشمري أن الهدف من عمليات «إرادة النصر» في مناطق الجزيرة وغرب نينوى وصولًا إلى الحدود مع سوريا هو رصد ومنع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود إلى الأراضي العراقية، فضلًا عن ملاحقة خلايا التنظيم المنتشرة بشكل متفرق في مناطق الجزيرة العراقية وصولًا إلى قضاء الحضر وناحية القيارة جنوبي الموصل.

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وأشار إلى أن تواجد الإرهابيين في مناطق الجزيرة وبأعداد كبيرة يدفعهم نحو الحاجة للقيام بعمليات تعرضية لملاحقة تلك المجاميع والقضاء عليها.

وشدد الشمري على ضرورة ملاحقة القوات الأمنية والحشد والجيش عصابات «داعش»؛ لعدم تكرر أحداث عام 2014 وسيطرة التنظيم على المنطقة من جديد.

يشار إلى أنه على الرغم من إعلان العراق في نهاية العام 2017 القضاء على تنظيم «داعش» عسكريا في البلاد فإن التنظيم ما زال ينفذ عمليات.