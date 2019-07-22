شكرا لقرائتكم هنغبي: إسرائيل الوحيدة التي تقتل إيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تل أبيب - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 21 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 19:53

تباهى وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل تساحي هنغبي اليوم الأحد، بأن الدولة العبرية هي الوحيدة التي "تقتل إيرانيين".



وتأتي تصريحات هنغبي بعد احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ويشير فيها إلى ضربات إسرائيلية استهدفت أهدافاً عسكرية تابعة لإيران و"حزب الله" اللبناني في سورية.

واتهم هنغبي طهران بالسعي الى إثارة "فوضى" و"الإضرار بحرية الملاحة".

وسُئل هل يخشى ألا تتلقى إسرائيل دعم الولايات المتحدة، إذا خاضت نزاعاً مع إيران، فأجاب أن طهران ستتجنّب سيناريو مشابهاً. وأضاف: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين منذ سنتين. شنّينا ضربات على الإيرانيين مئات المرات في سورية. أحياناً نقرّ بذلك، وأحياناً أخرى تكشف تقارير أجنبية ذلك. الإيرانيون يفهمون أن إسرائيل جدية".