شكرا لقرائتكم قرقاش: التحالف العربي في اليمن صلب وقوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 21 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 16:56

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التحالف العربي في اليمن وفي قلبه السعودية والإمارات «صلب وقوي».



وقال الوزير الإماراتي عبر حسابه في «تويتر»، اليوم (الأحد)،: «التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية».

وأضاف: «الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسورية أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض، ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته».