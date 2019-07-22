وصول أول وفود الحجاج اليمنيين إلى السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab معبر الوديعة

وأوضح مدير جوازات منطقة نجران، اللواء سليمان بن صالح السليمان، أن السلطات أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج، فهيأت صالة الحجاج بالمنفذ، ودعمتها بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، فضلا عن الأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير.

في غضون ذلك، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية السبت (562.056) حاجًا، وذلك وفق البيانات التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (547.505) حجاج ، فيما قدم عن طريق البر (8.548) حاجًا، وعبر البحر (6.003) حجاج، وذلك بزيادة (48.558) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9 في المئة).

ووجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة (1000) حاج وحاجة من السودان لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المشمولين بالتوجيه الكريم يمثلون (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني.