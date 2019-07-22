الإمارات والصين توقعان اتفاقيات فى مجالات مختلفة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الإمارات والصين، مجموعة من اتفاقات التفاهم والتعاون المشترك فى مختلف المجالات، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. ووفقا لـ"سكاى نيوز"، شهد توقيع الاتفاقيات فى قصر الشعب فى العاصمة الصينية بكين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، والرئيس الصينى شى جين بينج. ووقعت الدولتان اتفاقية تعاون فى المجال العسكرى، بهدف تطوير التعاون ووضع إطار العلاقات بين الطرفين فى المجال العسكرى، كما تم توقيع اتفاقيات أخرى فى مجالات المؤسسات التعليمية والتحاور الاستراتيجى والتدريب وتبادل خبرات. Advertisements وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة دولة بدأها الشيخ محمد بن زايد إلى الصين، أمس الأحد، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدولتين.

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