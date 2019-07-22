البرهان: لا اقصاء للقوى السياسية في الفترة الانتقالية

شدد رئيس المجلس العسكري لانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المرحلة المقبلة لن تشهد اقصاء لاي قوي سياسية في البلاد.

ودعا لدى لقائه برئيسة الحزب الاتحادي اشراقة سيد محمود إلى التراضي بين كافة أبناء السودان.

من جانبها قالت اشراقة أن اللقاء يأتي في إطار التشاور السياسي رؤية الاتحادي بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير.

ودعت أن يكون مسار التفاوض حول الوثيقة الدستورية شاملا لكل القوي السياسية من أجل خلق إجماع وتراضي وطني لان الوثيقة تشمل قضايا الدستور المؤقت لإدارة البلاد.

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