ليبيا تشارك في بطولة الشطرنج الفردية بالأردن

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بنغازي - سبوتنيك. وأكد حسن في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "ليبيا تشارك في البطولة العربية الفردية للفئات للشطرنج في الأردن"، مشيراً إلى أن "البطولة العربية الفردية للفئات انطلقت في العاصمة الأردنية عمان في بفندق مينا تايكي بمشاركة 16 دولة عربية".
© REUTERS / HANI AMARA
وأضاف، أن "البعثة الليبية ضمت في صفوفها 5 شطرنجيين وهم عبدالله الفيتوري لاعب الظهرة طرابلس تحت 20 سنة، يوسف الحصادي لاعب البرانس القبة تحت 14 سنة، حسين القداري لاعب المجاهد قمينس تحت 12 سنة، عمر فطيس لاعب الجزيرة زوارة، وفرج القطعاني لاعب المجاهد قمينس".
وتابع، أن "البطولة تمتد على مدى 9 ايام تلعب خلالها 9 جولات وستكون هناك القاب وجوائز ومكافآت للاعبين المتحصلين على التراتيب الثلاثة الأولى في جميع المنافسات".
وأكد حسن على أن "المنتخب الليبي سيحاول العودة بمدالية على الأقل، في ظل ضعف الاستعداد وقلة الإمكانيات مقارنة باستعدادات دول أخرى حضرت البطولة".
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