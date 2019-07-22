شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز ناقلة بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط زيادة التوترات فى الشرق الأوسط، عقب احتجاز الجيش الإيرانى ناقلة بريطانية قبل أيام.

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار فى وقت سابق، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار، وتراجع الخام الأمريكى أكثر من سبعة بالمئة وانخفض برنت أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضى.

كان الحرس الثورى الإيرانى، قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطانى فى الخليج بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية فى وقت سابق من يوليو تموز مما زاد التوتر فى الممر الملاحى الحيوى لشحن الخام.

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وتدرس بريطانيا الإجراءات التى ستتخذها فى أزمة احتجاز الناقلة ويبدو أنها لا تملك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش الإيرانى تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة قبل ثلاثة أيام.