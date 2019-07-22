شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس الصينى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى قصر الشعب بالعاصمة بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الصينى شى جين بينج، الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، فى قصر الشعب بالعاصمة بكين فى مستهل زيارته للصين.

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ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الصينى وكبار القادة والمسؤولين فى بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجى الشامل بين البلدين فى مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.

وتأتى الزيارة بعد عام على زيارة الرئيس الصينى إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولى عهد أبو ظبى إلى بكين، كما تتزامن زيارة الشيخ محمد بن زايد مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية بين الإمارات والصين.