دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي موسيقا لا تشوبها ضوضاء مع سماعات الأذن الجديدة من Sony

توسّع سوني اليوم في منطقة الشرق الأوسط، إطار عائلة 1000X مع إضافة الجيل الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية بالفعل WF-1000XM3. وتمّ تحسين تقنية إلغاء الضوضاء الخاصة بسوني والرائدة في القطاع بشكل أكبر مع شريحة QN1e عالية الدقة لمعالج إلغاء الضوضاء ومستشعر الضوضاء المزدوج للحصول على أداء استثنائي في إلغاء الضوضاء، مما يتيح لك سماع الموسيقى ولا شيء غير ذلك.

سماعات أذن مميزة لمحبات الموسيقى والموضة alqiyady 1 سماعات أذن مميزة لمحبات الموسيقى والموضة

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المستوى التالي من الصمت

تتميز سماعات الرأس WF-1000XM3 بتقنية مستشعر الضوضاء المزدوج Dual Noise Sensor التي تعمل مع معالج إلغاء الضوضاء عالي الدقة الجديد QN1e لجذب وإلغاء الضوضاء على التوالي، بحيث يبقى كل اهتمامك مصبوباً على موسيقاك. وبفضل تقنية استشعار الضوضاء المزدوجة Dual Noise Sensor Technology، يقوم ميكروفون للتغذية الأمامية وميكروفون آخر للتغذية الراجعة على سطح سماعات الرأس بالتقاط المزيد من الصوت المحيط من حولك. بعد جذب الصوت المحيط، يشتغل معالج إلغاء الضوضاء عالي الدقة QN1e المخصص لذلك. وينشئ حينها المعالج بذكاء موجة صوت مقلوبة أو معكوسة لتعويض الضوضاء الخلفية المزعجة. ولا يقتصر الأمر على إلغاء المزيد من الضوضاء عبر جميع الترددات تقريباً، بل يستخدم المعالج أيضاً طاقة أقل. ومن الضوضاء على متن الطائرة إلى الزحام والضجيج في شوارع المدينة، يمكن إلغاء جميع أشكال الضوضاء بشكل كامل بواسطة سماعات الأذن لتبقى الأهمية القصوى للموسيقى.

© alqiyady موسيقا لا تشوبها ضوضاء مع سماعات الأذن الجديدة من Sony

جودة صوت استثنائية

تماماً كمختلف منتجات عائلة 1000Xيمكنك الآن الاستمتاع بصوت عالي الجودة بفضل سماعات الأذن WF-1000XM3 والاستماع إلى موسيقاك بالطريقة التي أرادها الفنان. يحقق معالج إلغاء الضوضاء عالي الدقة QN1e صوتاً مذهلاً من خلال معالجة الإشارات الصوتية 24 بت ومحوّل رقمي تناظري DAC مع مكبر للصوت. ويعمل محرّك تحسين الصوت الرقمي Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX ™) على رفع مستوى ملفات الموسيقى الرقمية المضغوطة بما في ذلك ملفات الموسيقى بنسق MP3، لتحسين جودة الصوت لتصبح بمستوى الملفات الصوتية عالية الدقة High-Resolution Audio. استمتع بصوت عالي الجودة، سواء كنت تستمع إلى الموسيقى أم تستمتع بأحدث الأفلام أثناء التنقل، وحوّل بالتالي مسافات التنقل من أمرٍ ممل ومرهق إلى تجربة ممتعة تبعدك عن الفوضى والصخب من حولك.

© alqiyady موسيقا لا تشوبها ضوضاء مع سماعات الأذن الجديدة من Sony

لا أسلاك على الإطلاق يعني حرية مطلقة

يسمح لك التصميم الخالي تماماً من الأسلاك لسماعات الأذن بالتنقل بحرية مطلقة بدون إزعاج تشابك الأسلاك. تتميّز سماعات الأذن WF-1000XM3 بحجمها الصغير ووزنها الخفيف ومع ذلك هي مزوّدة بشريحة BLUETOOTH® المطورة حديثاً. ويتيح ذلك البث المتزامن بالبلوتوث بين الجهتين اليسرى واليمنى مما يعني أن كل من سماعتي الأذن اليسرى واليمنى تتلقى محتوى صوتي في نفس الوقت عوضاً عن نقل الصوت بتقنية البلوتوث BLUETOOTH® التقليدي من اليسار إلى اليمين. وإلى جانب بنية الهوائي المحسّنة الجديدة، تصبح النتيجة اتصالاً لاسلكياً مستقراً للغاية، فلا شيء يقف بينك وبين موسيقاك. إلى ذلك، يعمل زمن الاستجابة المنخفض على مزامنة ما تراه على الشاشة بشكل دقيق جداً مع ما تسمعه على سماعات الرأس للاستمتاع بشكل رائع بالبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو وغير ذلك.

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موسيقا لا تشوبها ضوضاء مع سماعات الأذن الجديدة من Sony alqiyady 1 موسيقا لا تشوبها ضوضاء مع سماعات الأذن الجديدة من Sony

تمّ تصميم سماعات الأذن WF-1000XM3 خصيصاً لتعزيز مستويات الراحة والثبات في الأذن. وبفضل بنيتها الثلاثية المريحة، تثبت في الأذن مع ثلاثة نقاط دعم. وقد تمّت أيضاً إضافة سطح مطاطي عالي الاحتكاك حرصاً على استقرارها في الأذن بشكل ثابت ومريح. مع أربعة أحجام لسماعات الأذن الهجينة وثلاثة أحجام لسماعات الأذن الثلاثية المريحة، ستجد بدون شكّ السماعات المثالية لك.

يتميّز معالج QN1e باستخدام منخفض للطاقة مما يطيل عمر البطارية أكثر وبالتالي فترة استماعك للموسيقى بشكل ملموس. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى حتى 24 ساعة مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، كما وتتميّز علبة سماعات الأذن WF-1000XM3 الأنيقة بإمكانية استخدامها كشاحن أيضاً مما يجعلها مثالية لمدّ البطارية بمزيد من الطاقة أثناء التنقل. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ السماعات تتمتّع بخاصية شحن سريع إذ تكفي 10 دقائق شحن فقط لتشغيل سماعات الأذن لمدة 90 دقيقة.

لسهولة الاستخدام، يمكن اللجوء إلى وضعية الانتباه السريع Quick Attention mode للتواصل مع أحد بدون إزالة سماعات الأذن. يكفي وضع إصبعك على اللوحة اللمسية لسماعة الأذن اليسرى لتخفيض مستوى الصوت بسرعة للسماح للصوت المحيط بأن يصل إليك فتسمع الإعلانات أو تطلب شراباً. إضافة إلى ذلك، وبفضل أجهزة الاستشعار اللمسية القابلة للتخصيص على سماعات الأذن ، يمكنك، وبسهولة تامة، تشغيل الأغنية، أو إيقافها مؤقتاً أو تخطّيها أو تنشيط المساعد الصوتي الخاص بك بلمسات بسيطة. ذلك، وتعمل ميزة اكتشاف الارتداء Wearing Detection الجديدة بإيقاف موسيقاك تلقائياً عندما تقوم بإزالة إحدى السماعتين من أذنك وتستأنف تشغيلها عند إعادة سماعة الأذن إلى أذنك فلا يفوتك أيّ مقطع موسيقي.

ونظراً إلى أنّه تمّ تعزيزها، أصبح اليوم بإمكانك التحكم بسماعات الرأس بالصوت، مما يجعل سماعات WF-1000XM3 الرفيق المثالي لكلّ شخص خلال التنقل. تتوافق أيضاً السماعات مع تطبيق Sony | Headphones Connect app حيث يمكنك أن تجد خصائص لتخصيص الصوت وإلغاء الضوضاء والتحكم اللمسي وغيرها.

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