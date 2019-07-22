اخبار الخليج

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تختطف صياديّن قبالة بحر رفح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تختطف صياديّن قبالة بحر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختطفت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، صياديّن قبالة شاطئ بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية، فإن بحرية الاحتلال حاصرت مركب الصياديّن عصام نبيل الأقرع، 24 عاما، وشقيقه رياض الأقرع، 20 عاما، قبل أن تختطفهما وتستولى على المركب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحرية الاحتلال الإسرائيلى تختطف صياديّن قبالة بحر رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا