شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تختطف صياديّن قبالة بحر رفح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختطفت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، صياديّن قبالة شاطئ بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
ووفقا لوكالة "وفا" للأنباء الفلسطينية، فإن بحرية الاحتلال حاصرت مركب الصياديّن عصام نبيل الأقرع، 24 عاما، وشقيقه رياض الأقرع، 20 عاما، قبل أن تختطفهما وتستولى على المركب.
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