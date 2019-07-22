شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، أمس الأحد، مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا جاريسيس، التى تزور الأردن حاليًا، عدد من القضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع بشأن القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.