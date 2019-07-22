مشهد مرعب.. سائحون يعثرون على 50 حوتًا نافقة فى اسكتلندا

فى مشهد مرعب، وجد سائحون خلال جولتهم عشرات الحيتان النافقة ما سبب حالة من الحزن.
وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أنه قد اكتشف السائحون خلال جولتهم لمشاهدة معالم المدينة الحيتان على الرمال بينما لم توضح السبب وراء ذلك، والتى تظهر كأنها تسبح فوق الرمال.
وقال ديفيد شوارزانز، وهو طيار الرحلة، إنه ورفاقه قاموا بحساب 50 حوتًا طويل الزعنفة في شبه جزيرة سنايفيلسنيس فى دولة أيسلندا، مشيرًا إلى أنه ربما قد تم دفن المزيد فى الرمال.
وأضاف ديفيد، أن الحيتان كانت مركزة فى مكان واحد ووصفها بأنه مشهد محزن للغاية.
يذكر أن فى العام الماضى، وجد أيضًا السكان المحليون مجموعة كبيرة من الحيتان النافقة ولكن على الجانب الأخر من شبه الجزيرة.
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