شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر أجزاء واسعة من جبال استراتيجية بصعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى، من إحراز تقدم ميدانى جديد فى مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية.
وقال مصدر عسكرى يمنى فى تصريحات أوردتها قناة " العربية" الإخبارية، الأحد، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة.
وأضاف أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة فى سلسلة جبل النار يأتى ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم".. موضحا فى الوقت ذاته أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، تسيطر على قمة جبل النار.
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