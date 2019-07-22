"آفاد" التركية توزع ألف سلة غذائية على نازحين في لحج اليمنية

عدن (اليمن) / شكري حسين / الخليج 365

وزّعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، السبت والأحد، ألف سلة غذائية على أسر نازحة في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وجرت عملية التوزيع في مخيم جراد بمديرية تبن بمحافظة لحج، وبحضور رئيس فريق آفاد في اليمن "مصطفى أياز، وعضو الفريق سيف الدين قهرمان، ومن الجانب اليمني مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في لحج "عمر الصماتي" ورئيس جمعية الوفاق التنموية "راقيه السقاف".

وفي حديث للأناضول، قال أياز إن منظمته وزعت السبت والأحد "ألف" سلة غذائية على النازحين في مخيم جراد، والقادمين من محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأضاف أن هذا يأتي ضمن مشروع لتوزيع أكثر من 25 ألف سلة غذائية في 8 محافظات، هي عدن ولحج وأبين (جنوب) وحضرموت وشبوه (جنوب شرق) ومأرب والجوف (شرق) وتعز (جنوب غرب).

وأشار أن ذلك يأتي في إطار جهود تبذلها حكومة تركيا وشعبها لخدمة النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن.

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من جانبه شكر الصماتي جهود فريق آفاد التركية على مساعدته للنازحين وحرصه على التخفيف من معاناتهم، في لحج وباقي المحافظات اليمنية.

وقال الصماتي، للأناضول، نتطلع الى المزيد من التعاون مع الأخوة في "آفاد" وباقي المنظمات واالهيئات التركية لتقديم المزيد من الدعم، خصوصا ولدينا أكثر مخيمات في المحافظات تستوعب عشرات الآلآف من الأسر النازحة.

وتنفذ جهات تركية، حكومية وغير حكومية، مشروعات خدمية وإغاثية لتخفيف تداعيات حرب مستمرة منذ خمس سنوات، جعلت معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

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