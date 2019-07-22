"الوفاق": 9 طلعات جوية تستهدف قوات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قالت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، إن سلاحها الجوي نفذ، الأحد، طلعات جوية استهدفت تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي طرابلس.

وأوضح مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن سلاح الجو نفذ 9 طلعات اليوم ما بين قتالية واستطلاعية.

وأضاف المجعي، للأناضول، أن الضربات الجوية استهدفت تمركزات لقوات حفتر بمناطق وادي الربيع والسبيعة والمطار القديم.

وأشار المجعي أن الضربات كانت "دقيقة للغاية وإصاباتها كانت مباشرة"؛ ما أدى إلى تدمير عدد من السيارات المسلحة.

ولفت المجعي إلى أن قواته بدأت تمتلك طائرات حربية وأجهزة رصد ومن خلالها ستتمكن من استهداف قوات حفتر حتى في المناطق البعيدة.

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وفي السياق ذاته، ذكرت قناة ليبيا الحدث، المقربة من حفتر، أن طيرانه الحربي استهدف اليوم معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية، من دون تفاصيل.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدما كبيرا.

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