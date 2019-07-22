إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس المحتلة

أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب فلسطيني. مساء الأحد، بجروح، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اندلعت في قرية العيسوية، وسط القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن الشاب أصيب بوجهه بشظايا الرصاص الحي، خلال تواجده في منزله بالقرية.

وأضاف الشهود أن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي نحو المنازل، خلال مواجهات اندلعت مع الشبان.

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وقالوا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية، وتمركزت قواته في حي "شارع البستان" وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، ما أدى الى إلحاق أضرار مادية في ممتلكات المنازل بالحي، جراء إطلاق الجنود الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن قوات الجيش "منعت طواقم إسعاف الهلال في القدس من نقل إصابات مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في العيسوية".

وبينت أن تلك القوات قامت "بالاعتداء على أحد طواقمها، ما أدى لإصابته بالرصاص المطاطي بالبطن".

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