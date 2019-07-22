الأحساء أعلى درجة حرارة غداً.. تعرف على توقعات #الطقس

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق وسواحل المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، كما يُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ويُتوقع أن تشهد محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة غداً (45 درجة)، وأبها أدنى درجة حرارة (19).