- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق وسواحل المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، كما يُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
ويُتوقع أن تشهد محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة غداً (45 درجة)، وأبها أدنى درجة حرارة (19).
كانت هذه تفاصيل خبر #الأحساء أعلى درجة حرارة غداً.. تعرف على توقعات #الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.