“جزائية مكة” تقضي بسجن وجلد شابين أحرقا سيارة مواطنة بالجموم

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صحيفة الخليج الالكترونية
صدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة صباح اليوم الأحد حكماً يقضي بالسجن والجلد بحق الشابين المتهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي بمحافظة الجموم، بالإضافة إلى عدة أحكام أخرى.
وقال محامي المدعية سلمى إن الحكم في القضية تأجل مرتين في رمضان وشوال بسبب تأخر تقديرات لجنة الخبراء للتعويضات التي تستحقها موكلته بعد حرق سيارتها بالكامل.
وأكد المحامي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن هذا الإجراء يتم اتخاذه بعد ثبوت الإدانة، فلو لم تثبت إدانة المتهمين لما تم إجراء تقدير التعويض.
وكان مقطع فيديو جرى تداوله قبل عام تقريباً أظهر النيران تشتعل في سيارة متوقفة أمام منزل بمحافظة الجموم، في حين تقدمت صاحبة السيارة بدعوى ضد شابين تتهمهما بحرق مركبتها أمام منزلها، وطالبت بتشديد العقوبة عليهما وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
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