أرباح بنوك دبي تقفز 32% إلى 12.16 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

سجلت بنوك دبي المدرجة، «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«بنك المشرق»، و«دبي التجاري»، نمواً قوياً في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 12.16 مليار درهم، بنمو نسبته 32%، مقارنة مع 9.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2018.

وأظهرت البنوك مستويات نمو مرتفعة في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري؛ الأمر الذي يؤكد متانة القطاع المصرفي بالإمارة، وقوة الوضع المالي والتشغيلي لهذه البنوك، حيث حققت بنوك دبي المدرجة، نمواً في النصف الأول من 2018 بنسبة 23% لتصل إلى 9.2 مليار درهم، مقارنة مع 7.47 مليار في الفترة المماثلة من 2017.

وجاء «الإمارات دبي الوطني» من أكثر البنوك ربحية ونمواً في صافي الأرباح خلال النصف الأول 2019، بعدما قفزت أرباحه بنسبة 49% إلى 7.5 مليار درهم، وذلك نتيجة بيع جزء من حصته في «نتورك إنترناشونال»، كما ارتفع صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» والذي تتضمن بياناته القوائم المالية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 39%، إلى 673 مليوناً.

كما سجل «دبي الإسلامي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 13% إلى 2.75 مليار درهم، بينما ارتفع صافي أرباح «بنك المشرق» 5.3% إلى 1.2 مليار درهم، وسجل «دبي التجاري» أرباحاً صافية بنحو 701 مليون درهم، بنمو 25%.

وارتفعت أصول البنوك الأربعة بنسبة 6% إلى 980.8 مليار درهم، مقارنة مع 925.1 مليارفي2018.