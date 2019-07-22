حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شارك الفنان الإماراتي أحمد الجسمي جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة حديثة مع حفيده أحمد. ونالت الصورة إعجاب الآلاف وعلق الجسمي عليها قائلاً: «أحمد الصغير وأحمد الكبير، والتواصل الإلكتروني.. ابتسم مع الجيلين»

* بارك عدد من النجوم الخليجيين والعرب عبر حساباتهم تولي سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا»، منصب نائب رئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالسعودية. ومن هؤلاء النجوم أنغام، وماجد المهندس، ونجوى كرم، وأحلام، وفؤاد عبد الواحد، إضافة إلى الشاعر حسان العبيدلي.

* نشرت المطربة بلقيس على صفحتها في«إنستجرام» مقطع فيديو لشبيهتها التي حاولت دعمها من خلال تأدية أغنيتها الجديدة «لا تعليق». وعلقت بلقيس على الفيديو مثنية على شبيهتها، وقالت: «الشبيهة تضرب مرة أخرى ومن جديد، ما شالله لحقت تحفظ الأغنية بسرعة».

* حصد فيديو كليب مجمع لثلاث أغنيات للمطربة نوال الزغبي وهما «كده باي»، و«صبح صبح»، و«وجوه قلبي»، أكثر من مليوني مشاهدة عبر القناة الرسمية لقناة «روتانا» في «يوتيوب»، في أقل من 48 ساعة بعد طرحه.

* احتفل الفنان رامز جلال بوصول عدد متابعيه على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» إلى أكثر من 6 ملايين متابع، ونشر صورة حديثه له معلقاً عليها: «وصلنا 6 مليون بالصلاة على النبي عقبال الستين مليون يارب.. شكراً لأجدع فانز في العالم».