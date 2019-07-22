الاحتلال يقرر هدم 16 بناية سكنية في القدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة، أمس الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وتقدم مجموعات المستوطنين عدد من كبار رجال الدين اليهود (حاخامات)، عُرف منهم: الحاخام المتطرف الياهو ويبر، والحاخام المتطرف يوئل إليتسور. وتأتي الاقتحامات تزامناً مع دعوات لجماعات متطرفة منضوية في إطار ما يسمى ب«اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم، إلى استباحة المسجد الأقصى بأعداد واسعة من المستوطنين.

وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اقتحمت ليل السبت، ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنّسوا المصلى، في حين لم يجرِ التعرف إلى حقيقة ما جرى في هذه المنطقة للأقصى من الأوقاف الإسلامية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة في الحديث عن كل ما يتعلق بالمسجد المبارك.

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وبالتزامن، شنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذكرت تقارير بأن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت الشابين فؤاد ياسين طقاطقة (22عاماً) من قرية أم سلمونة جنوبي بيت لحم، وعلي محيي دار عطية (31 عاماً)، من قرية وادي فوكين غرباً، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. كما دهمت قوات الاحتلال قرية كوبر في رام الله، واعتقلت الشاب أسامة البرغوثي، والمحرر كنعان الحزماوي.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منشآت جديدة في الأغوار الشمالية شملت بركسات في خربة الحديدية ومصادرة ممتلكات للمزارعين. وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في تصريح صحفي: إن قوات الاحتلال هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة، وأن عمليات الهدم ما زالت متواصلة في منطقة الحديدية. وتعتبر خربة الحديدية جزءاً من قرية المالح والمضارب البدوية، وهي تقع إلى الشرق من مدينة طوباس على بعد 33 كم منها. ويقطن خربة الحديدية 183 نسمة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة والرعي.

وتعود أصول أهالي تجمع الحديدية من عائلة بشارات وبني عودة، وتقيم هذه العائلات في أراضيها بهدف الزراعة وتربية المواشي، وتتبع أراضيها لبلدة طمون وطوباس منذ القدم، وتعرضت المنطقة لعملية هدم واسعة أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية. (وكالات)