ليكو: معسكر العين ناجح والالتزام مميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - النمسا: ”الخليج 365”

أظهر الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، والجهاز المعاون، اهتماماً لافتاً منذ الوصول إلى مقر معسكر الفريق في النمسا، بتعزيز رصيد معرفته اللغوية من خلال بعض الكلمات العربية، حيث طالب مدير الفريق، مطر عبيد الظاهري «الصهباني» وعصام عبدالله، إداري الفريق، بضرورة العمل على تعليمهم عدة كلمات يومياً، للتعرف إلى الثقافة والعادات والتقاليد في اللهجة الإماراتية، إضافة إلى المفردات التي ترتبط بعوامل الحركة والتحفيز والحماس، لاستخدامها على هامش الحصص التدريبية؛ كونها الأقرب للاعبين المواطنين، فضلاً عن الاستعانة بها خلال الحصص التدريبية والمحاضرات الفنية داخل غرفة تبديل الملابس. ومن ضمن الكلمات التي أصبح يجيد استخدامها خلال الأيام الماضية: «السلام عليكم، وبسرعة، ولليمين واليسار، وقدام واضغط، ويلا شباب، ووايد زين».

وأعرب الكرواتي، إيفان ليكو، في اللقاء الذي أجرته معه قناة العين التلفزيونية، أمس، عن رضاه الكامل عن العمل الذي يقوم به فريقه منذ انطلاقة مرحلة الاستعداد للموسم الكروي الجديد، بداية بالتجمع الداخلي وصولاً إلى المعسكر الخارجي.

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وأكمل: «خلال 12 يوماً التي انقضت، خرجت بانطباع جيد عن أسلوب تعامل اللاعبين وتنفيذهم للتوجيهات خلال الحصص التدريبية وعقليتهم الاحترافية، التي تتمثل في الالتزام والتركيز والجدية والمحافظة على أنفسهم، سعياً إلى تقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة الحالية للخروج بالمكاسب المرجوة».

وحول المواجهات الودية في المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، قال: «نسعى إلى إقامة مباراة ودية ثانية في المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي والمقررة بالنمسا، حيث يخوض الفريق في 27 يوليو/تموز الجاري، مباراة أمام فريق نادي فاردار المنتمي لدوري الدرجة الأولى المقدوني، وبحثت مع إدارة الفريق عن إضافة مواجهة ثانية يوم 24 من نفس الشهر، وشخصياً لا أطالب الفريق بالكثير خلال المواجهتين في ظل النقص العددي في صفوف العين، بيد أن تلك المباريات دائماً ما تكون مهمة بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن فرصة الدخول إلى القائمة الأساسية».

وعن الرسالة التي يوجهها لجماهير العين من معسكر النمسا، قال: «كما ذكرت سابقاً أكرر لجماهير نادي العين بأننا كفريق مؤلف من جهاز فني ولاعبين، سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا وننتظر منهم المساندة القوية والتشجيع المتواصل، حتى نتمكن سوياً من تحقيق أهداف النادي وطموحاتنا المشتركة».