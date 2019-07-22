إطلاق مركز الإمارات لفنون العرائس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جمعية المسرحيين، مساء أمس الأول، مركز الإمارات لفنون العرائس، الذي سيحمل على عاتقه تفعيل حضورها في فضاءات الفرجة المحلية، وتعزيز دورها في المجالات التربوية، والارتقاء بها لتكون أداة تنمية وتعبير بأيادٍ إماراتية تنافس عربياً ودولياً.

وسبق المؤتمر الصحفي للإعلان عن المركز الذي حضره إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين، والفنان مرعي الحليان، مدير مركز الإمارات لفنون العرائس، ود.حبيب غلوم، أمين السر العام بالجمعية، عرض عدد من مسرحيات العرائس القصيرة، إضافة إلى معرض لفنون العرائس تحدث فيه العارضون عن تفاصيل عملهم في هذا المجال، والأدوات التي يستخدمونها في صنع الدمى والعرائس.

بعدها، رحب إسماعيل عبدالله بالحضور، ووعد بأن يكون هذا المركز البذرة الأولى في تكوين حراك مسرحي عرائسي مستدام في الإمارات، نواته الجمعية، وأدواته كل شغوف بهذا النوع من المسرح.

وقال: «حلم طال انتظاره تحقق اليوم، بأن يكون لنا نحن الإماراتيين مركز يعنى بهذا المسرح، والذي سيكون معملاً علمياً وفنياً للنهوض بهذه الفنون، من خلال تكوين الفنانين والحرفيين في هذه المجالات الإبداعية، خصوصاً أننا في الإمارات نشهد نهضة نوعية في مجمل المجالات المسرحية؛ لذلك كان لا بد من حضور موازٍ لفنون العرائس في المشهدين العربي والدولي، ساعين إلى تنشيطه كفرجة احترافية في فضاءات العرض المختلفة في الدولة».

وتحدث الحليان عن أهمية إطلاق هذه المبادرة بقوله: «نسعى من خلال المركز إلى إنتاج العروض ونشر هذا الفن في الإمارات وتنميته عبر الورش المسرحية، والباب مفتوح لكل راغب في الانتساب، خصوصاً الفرق المسرحية العاملة فيها ومنتسبوها الذين سيكون لهم دور كبير في صناعة مستقبل هذا الفن في الإمارات».

وثمن عدد من المسرحيين إطلاق هذا النوع من المبادرات في الإمارات، مقدرين الجهد الذي لعبته الجمعية ليرى المشروع النور، ويكون حجر الأساس لخطوات نوعية أخرى في هذا المجال.