14٫500 رخصة أعمال جديدة في دبي بالنصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يواصل اقتصاد دبي النمو بخطى ثابتة، مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، أسهمت في تعزيز جاذبية الإمارة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين مدن العالم، وتشير بيانات «اقتصادية دبي»، إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار أكثر من 14500 رخصة جديدة في مختلف القطاعات، بنمو يقترب من 50%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2018، والذي سجل حينها إصدار حوالي 9733 رخصة جديدة.

الرخص التجارية استحوذت على حصة الأسد بحوالي 7980 رخصة تجارية، بنسبة 55% من الإجمالي، كما شهد النصف الأول من العام الجاري تجديد أكثر من 72000 رخصة، بنسبة نمو حوالي 10%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2018، الأمر الذي يشير إلى النمو المتواصل في الأعمال بالإمارة، كما تعكس هذه الأرقام توجه مجتمعات الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة، وتعكس أيضاً نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة دبي، وتؤكد جاذبية دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين.

79 رخصة يومياً

وقد أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يونيو 2019 وصل إلى 2,394 رخصة، بمعدل 79 رخصة يومياً في إمارة دبي، وأسهمت الرخص الجديدة في إضافة 7,598 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58.5%، والتجارية 38.9%، والسياحية 1.9%، والصناعية 0.7%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»؛ المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر يونيو 2019، وصل إلى 22,759 معاملة، وأنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي 19,912 معاملة؛ أي ما يشكل 87% من إجمالي المعاملات المنجزة (22,759)؛ الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس هذه الأرقام حجم الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

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الأسماء التجارية

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,593 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2,905 إجراءات، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في يونيو 2019 إلى 906 تصاريح؛ الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 10,417 معاملة خلال شهر يونيو من 2019، ضمت 5,335 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 51.2% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي، وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 250 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 219 رخصة.

وتسعى اقتصادية دبي إلى تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص، لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر، وبريطانيا والصين والأردن و السعودية والفلبين ولبنان.

%38.8 حصّة «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال»



سلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر يونيو من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الكبرى بإجمالي 1,399 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 993 رخصة، ومنطقة حتا بواقع رخصتين تجاريتين جديدتين. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 64.8% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى (13.4%)، تلتها البرشاء الأولى (12.2%)، وبرج خليفة (10.3%)، والفهيدي (10.1%)، وبور سعيد (5.3%)، والمركز التجاري الأول (3.0%)، وعود ميثاء (3.0%)، وأم الرمول (2.8%)، والمرر (2.8%)، ونايف (1.9%).

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر يونيو 2019، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال»، 38.8% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» (27.1%)، و«خدمات مجتمعية وشخصية» (12.6%)، و«بناء وتشييد» (8.3%)، و«نقل وتخزين واتصالات» (4.5%)، و«مجموعة الفنادق» (3.4%)، و«صناعة تحويلية» (2.4%)، و«وساطة مالية» (1.5%)، و«الصحة والعمل» (0.6%)، و«التعليم» (0.5%)، والزراعة (0.3%).