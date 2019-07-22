بريطانيا تحسم السباق على خلافة ماي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحسم البريطانيون، اليوم الاثنين، السباق نحو منصب رئيس الوزراء خلفاً لتيريزا ماي، التي أطاح بها فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت يواجه فيه المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمنصب بوريس جونسون، تحديات عدة، أبرزها تنفيذ «بريكست» التي قسمت البلاد، إضافة إلى تأكيد وزيري العدل والمال، عزمهما الاستقالة، قبل إعلان نتائج التصويت الذي يشارك فيه 160 ألفاً من أعضاء المحافظين.

وينافس جونسون(55 عاماً) على المنصب وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت (52 عاماً)، لكن الأول يبقى الأوفر حظاً للفوز، ليزيد المخاوف لدى البريطانيين من تنفيذ خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي، وأكدوا مخاوفهم في تظاهرات نظمت، أمس الأول في العاصمة لندن، هاتفين «بوريس لا»، و«نعم لأوروبا». وكان جونسون أحد الأطراف الفاعلين خلال استفتاء العام 2016، إذ ساهم في فوز خيار «بريكست»، وهو لا يستبعد خروجاً بلا اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما كان «بريكست» محدداً في 29 مارس/ آذار الماضي. وتعدّ هذه الاستراتيجية غير مقبولة لوزير المال فيليب هاموند ذي الوزن داخل السلطة التنفيذية. وقال عبر شبكة «بي بي سي»: «إذا افترضنا أنّ جونسون أصبح رئيس الوزراء المقبل، سأدرك أنّ شروط العمل في حكومته تتضمن الموافقة على خروج (من الاتحاد الأوروبي) بلا اتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهذا شيء لا يمكنني أبداً القبول به». وأكد هاموند أنّه سيستقيل قبل دعوته إلى حزم حقائبه، أو انتهاء مهامه بحكم الأمر الواقع مع انتهاء ولاية حكومة ماي. وقال: «أنا على يقين بأنني لن أطرد، إذ سأستقيل قبل الوصول إلى ذلك». وتابع: «من المهم جداً أن يحظى رئيس الوزراء بوزير يتبّع خطاً سياسياً يكون قريباً جداً من سياسته، وبالتالي أعتزم تقديم استقالتي إلى ماي قبل ذهابها إلى قصر باكنجهام لتقديم استقالتها إلى الملكة اليزابيت الثانية».

بدوره، اعتبر وزير العدل ديفيد جوك أنّ مغادرة الكتلة الأوروبية بلا اتفاق يشكّل «مذلة»، كما أعلن في صحيفة «سانداي تايمز» أنّه سيستقيل في حال فوز جونسون. ويتوقع أن يستقيل الأعضاء الأكثر قرباً للاتحاد الأوروبي في الحكومة خلال الأيام المقبلة لتجنب ذات المصير، ومن بينهم وزير الأعمال جريج كلارك ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت.

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ويعود إلى 160 ألف عضو في المحافظين أن يختاروا بين جونسون وهانت. ويجري التصويت اليوم، بشكل مغلق قبل أن يكشف عن النتائج صباح غد. ويعيّن الفائز رئيساً لحزب المحافظين وعليه أن يزور الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل حكومة.

وتكمن المهمة الكبرى لرئيس الوزراء الجديد في النجاح حيث أخفقت ماي، أي تطبيق «بريكست» في بلد لا يزال منقسماً بعمق حول المسألة بعد ثلاث سنوات من استفتاء 2016. وانعكس ذلك في نزول عشرات الآلاف من الأشخاص، السبت الماضي، إلى شوارع لندن ليقولوا «نعم لأوروبا» و«لا لبوريس». وأعدّ المحتجون بالوناً طائراً على هيئة جونسون، يسخر من تسريحة شعره الأشقر.

وقال مايكل فاولر أحد المتظاهرين، مرتدياً قبعة بألوان العلم الأوروبي، إن بوريس «يقول كلاماً فارغاً، ويعد بأي شيء، ويفعل ما يحلو له». وسبق لجونسون أن قبل أشهر بعدم دفع فاتورة باهظة «لبريكست» تقدر بعشرات المليارات، ويراها البعض استجابة لنصيحة سابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صرح مراراً بإعجابه بخليفة ماي المرتقب. (وكالات)