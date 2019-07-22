تجربة تشغيل مبنى مطارات أبوظبي الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مطارات أبوظبي عن تنفيذ التجارب التشغيلية في مبنى المطار الجديد، وذلك في خطوة مهمة على صعيد مراحل إنجاز المبنى، وتعزيزاً للإجراءات ضمن برنامج الجاهزية التشغيلية.

وساهمت التجربة التشغيلية في اختبار جاهزية مبنى المطار الجديد، إذ تضمنت محاكاة العمليات التشغيلية في المبنى، والتي استمرت من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً، يوم الأحد 30 يونيو، بمشاركة أكثر من 800 متطوع وموظفي العمليات والشركاء الاستراتيجيين.

وجرى الاختبار بالاستعانة بطائرتي «إيرباص A330-300» و«A330-200» تابعتين للاتحاد للطيران. واختبرت الفرق المشاركة والمتطوّعون التشغيل التجريبي لمبنى المطار الجديد وفق عدد من السيناريوهات، شملت عمليات مغادرة وعبور ووصول المسافرين، حيث قام المتطوعون بإتمام إجراءات السفر التي تشمل تدقيق الجوازات والتدقيق الأمني، والجمارك والهجرة، وتسليم الأمتعة والاستعانة بخدمات المسافرين ومن ثم مغادرة المبنى. وأتاحت التجربة لموظفي مطارات أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين الفرصة لتقييم العمليات المتعلقة بخدماتهم والتي تضم إجراءات السفر بالإضافة إلى خدمات التموين والتزود بالوقود وفحص الطائرة قبل الإقلاع.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تعتبر هذه التجربة إنجازاً متميزاً في مسيرة استكمال مشروع مبنى المطار الجديد، حيث نجحنا بتقييم جاهزية المبنى والعمليات التشغيلية. وستتيح لنا نتائج هذه الاختبارات تعزيز قدرتنا على تزويد المسافرين بتجربة سفر مريحة وسهلة في المبنى الجديد اعتباراً من اليوم الأول لتشغيله

وأضاف تومبسون: «يعتبر مبنى المطار الجديد تحفة هندسية رائعة بطراز معماري متميز، وسينضمّ قريباً إلى المعالم البارزة لإمارة أبوظبي، ليصبح وجهة رئيسية ومركزاً مهماً للنقل في المنطقة والعالم. ونؤكد التزامنا بضمان أعلى مستويات التميّز التشغيلي، ومواصلة مسيرتنا لننضم إلى مصاف مجموعات المطارات الرائدة على مستوى العالم».

وتوجه تومبسون بالشكر لجميع الشركاء الاستراتيجيين في هذه التجارب لتطوير واختبار جاهزية عمليات مبنى المطار الجديد، من بينهم مجموعة الاتحاد للطيران وشرطة أبوظبي وعدد كبير من الجهات الحكومية، إضافة إلى المتطوّعين على صبرهم وتعاونهم وملاحظاتهم القيّمة بالنسبة للعمليات التشغيلية المستقبلية في هذا الصرح.

ويشار إلى أنه جرى تصميم مبنى المطار الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 8500 مسافر في الساعة، ونظام مناولة للأمتعة يمكنه معالجة حوالي نصف مليون حقيبة في اليوم ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث سيكون قادراً على خدمة عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.