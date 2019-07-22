عبدالله بن زايد: علاقات استراتيجية متينة تجمع الإمارات والصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين.

ورحب وزير الخارجية الصيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى بكين.. مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة.

كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في العديد من مجالات التعاون، في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

وأشاد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي .. مؤكداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخلدون المبارك المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية والدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.(وام)