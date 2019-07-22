منتخب الجودو يتوشح ب 8 ميداليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المنتخب الوطني للجودو للمراحل السنية تألقه في بطولة غرب آسيا للأشبال والناشئين والشباب، التي انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، بإحرازه 8 ميداليات ملونة، منها ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزيات، ليحتل بهذه الحصيلة المركز الثاني في الترتيب العام على مستوى الناشئين، بعد منتخب الأردن صاحب الأرض الذي يشارك بجانب المنتخب ب6 فرق محلية للذكور والإناث، وفقاً للائحة البطولة.

وتمكن لاعب المنتخب علي حسن الدرمكي من الفوز بذهبية وزن فوق 100 كجم، بتفوقه في الدور قبل النهائي على لاعب منتخب العراق، وفي المباراة النهائية على بطل الأردن بعد مباراة حماسية مثيرة، كان فيها الدرمكي على مستوى التحدي.

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واستطاع اللاعب حارب جمعة تحقيق الميدالية الفضية في وزن تحت 100 كجم، فيما أضاف الميدالية الفضية الثانية اللاعب أحمد فيصل تحت 55 كجم، بينما كانت الميدالية الفضية الثالثة للاعبنا أحمد جاسم الثميري في وزن تحت 60 كجم.

وحقق الميداليات البرونزية كل من أحمد الحوسني في وزن تحت 60 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وخالد الشحي في وزن تحت 66 كجم، وعبدالله نعمتوف في وزن تحت 73 كجم، في حين افتقد منتخبنا جهود لاعبه عيسى الثميري الذي تعرض للإصابة في مباراته بالدور التمهيدي أمام لاعب الأردن في وزن تحت 73 كجم.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، في اتصال هاتفي، محمد جاسم أمين السر المساعد رئيس بعثة المنتخب، مشيداً بما تحقق من نتائج في افتتاح البطولة التي انطلقت أمس في العاصمة الأردنية عمان، مؤكداً أن استراتيجية الاتحاد تسير وفق ما خطط لها، بمنح الفرصة كاملة للأشبال والناشئين والشباب لمزيد من الاحتكاك أمام مدارس مختلفة، كما حدث في بطولتي آسيا في مكاو، وهونج كونج، قبل الانتقال لبطولة غرب آسيا، متمنياً مواصلة التألق في منافسات الشباب.