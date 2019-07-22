170 مليون متفاعل مع وسم #زيارة_محمد_بن_زايد_للصين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي وسم #زيارة_محمد_بن_زايد_للصين بتفاعل شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، محققاً عدد مشاهدات يزيد على «170 مليون» مشاهدة حول العالم حتى لحظة إعداد التقرير، ليحتل صدارة ترتيب قائمة ترند_الإمارات، وذلك تجاوباً مع زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية.

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