الشارقة تنقش ذاكرة الدولة في سانت بطرسبرج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخذت فعاليات «أسبوع الشارقة» التي تقام في سانت بطرسبرج، أبناء المجتمع الروسي في رحلة إلى ذاكرة الثقافة الإماراتية، وفنونها الشعبية.

وضمن الفعاليات احتشد الروس الراغبون في أخذ لوحات لأسمائهم مكتوبة بالخط العربي على يد الخطاط الإماراتي خالد الجلاف.

وتوقفت الروسيات عند جماليات الثوب والزينة الإماراتية، إذ وفرت فعاليات «أسبوع الشارقة»، التي تنظمها دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فرصة أمام الزائرات لتجريب الثوب الإماراتي التقليدي المطرز، ورسم زخارف الحناء التقليدية على أيديهن، فيما لبس الرجال الغترة والعقال والثوب الأبيض التقليدي.

ولم تكتفِ الفعالية بعرض التراث الإمارات الشعبي، وإنما خصصت معرضاً متكاملاً لاستكشاف الذاكرة الحضارية للمنطقة، عرضت خلالها لقى وتحفاً تعود أعمارها إلى آلاف السنين، إلى جانب صور وشروح، وخرائط تكشف تاريخ الإمارات البعيد، وتؤكد أدوار المنطقة الثقافي والسياسي والاقتصادي عبر العصور.