اليمن... مقتل 13 من "الحوثيين" غرب صعدة

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القاهرة -سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "قوات اللواءين السابع والسادس حرس حدود، شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الحوثيين في منطقة بني معين بمديرية رازح غرب صعدة".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأكد الموقع "تحقيق تقدم خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل 13 من الحوثيين وإصابة آخرين".
وأشار إلى "نزع الفرق الهندسية أكثر من 47 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، زرعها الحوثيون في المنطقة".
في سياق متصل، حقق الجيش تقدما في مديرية كتاف شرق صعدة، اثر مواجهات مع جماعة أنصار الله.
وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش، على صفحته في فيسبوك، أن "الجيش يشن هجمات على الحوثيين وسط وادي الفحلوين المتاخم لمركز مديرية كتاف بعد إحكام السيطرة على جميع المرتفعات الجبلية المحيطة به".
ولفت إلى "استهداف مقاتلات التحالف مواقع عدة للحوثيين في جبل الطير بالمديرية وأماكن أخرى متفرقة ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من عناصرهم وتدمير عربات وآليات عسكرية تابعة لهم".
ووفقا للمركز، "تسعى القوات إلى استكمال السيطرة على وادي الفحلوين واقتحام مركز مديرية كتاف".
وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، الجمعة الماضية، تحرير سلسلة جبال نجد الفارس والسيطرة النارية على منطقة الفحلوين في كتاف أكبر مديريات صعدة الـ 15 مساحةً ، بعد مواجهات مع الحوثيين استمرت يومين.
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