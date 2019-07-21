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الكويت تعرب عن قلقها البالغ من تسارع وتيرة التصعيد بعد احتجاز الناقلة

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن  مصدر في الخارجية الكويتية، قوله اليوم الأحد إن:

© Sputnik . Said Tsarnaev

"الكويت تتابع بقلق بالغ شاهد تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل باحتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا".

وأضاف المصدر أن الكويت تعتبر أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.

وقالت الوكالة إن الكويت دعت أيضا إلى "التزام كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأول، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة "ستينا إمبيرو" لم تلتزم بقوانين الملاحة، كما أكد مسؤولين إيرانيين أن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا سيخضعون للتحقيق.

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