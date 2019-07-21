شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: أى مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى، عادل الجبير أن أى مساس بحرية الملاحة الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف الجبير فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أنه على إيران أن تدرك أن تصرفاتها التى تشمل احتجاز ناقلة بريطانية مرفوضة تماما. Advertisements وطالب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى المجتمع الدولى بردع تصرفات وانتهاكات إيران التى تخالف القانون.

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