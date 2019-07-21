شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المبروك الغزوى قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، قرارا يقضى بتكليف اللواء المبروك الغزوى قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، خلفا للواء عبد السلام الحاسي. وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن اللواء المبروك الغزوى كان يشغل منصب آمر وحاكم لمنطقة سبها العسكـرية، كما عمل آمرا لمنطقة الكفرة العسكرية لمدة تقارب 3 سنوات، كما شغل منصب عميد بلدية الكفرة.

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