شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعو جميع الدول إلى عدم تعريض حرية الملاحة بالخليج للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العمانية، عن مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية قوله إن سلطنة عُمان تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة فى مضيق هرمز، وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحرى الدولى وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.

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