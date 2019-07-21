مباحثات تركية أمريكية في أنقرة حول الملف السوري

واشنطن/الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، متواجد حاليا في تركيا، ومن المقرر أن يلتقي المسؤولين الأتراك للتباحث حول الملف السوري.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، قالت فيه إن جيفري وصل أنقرة في وقت سابق، بناء على دعوة من المسؤولين الأتراك.
وأشار البيان إلى أن جيفري سيبحث مع المسؤولين الأتراك مخاوف أنقرة الأمنية والمستجدات الأخيرة في سوريا.
وأوضح أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك، ستجري يومي 22-23 يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف: "السفير جيفري سيتباحث مع المسؤولين الأتراك، المخاوف الأمنية الشرعية لأنقرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول إيجاد حلول للأزمة السورية، وضمان هزيمة دائمة لتنظيم داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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