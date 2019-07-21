الأردن والأمم المتحدة يبحثان الأزمات الإقليمية وجهود حلها

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

شهدت العاصمة عمان، الأحد، مباحثات بين الأردن والأمم المتحدة، أكدت "نجاعة التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة ومنظماتها وأثره الهام في التعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية وفِي جهود حلها وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس.

ووفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد أكد الصفدي و غاريسيس الاستمرار في العمل على تعميق الشراكة بين الأردن والمنظمة الأممية وزيادة التنسيق بين المملكة والجمعية العامة في الجهود التي تبذلها لتنفيذ الأجندة التنموية والإنسانية والتطويرية ولتفعيل دور الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام ومحاربة الإرهاب وتفعيل دور الشباب.

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وبحث الصفدي ورئيسة الجمعية العامة المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة ومعالجة تبعاتها.

وركزت المباحثات على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وخطورة الجمود الذي "شُل الجهود السلمية وتحدي توفير الداعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأنروا)".

كما تناولت المحادثات أيضا الأزمة السورية وأزمة اللجوء المتولدة منها إضافة إلى الأوضاع في اليمن وليبيا والحرب على الإرهاب.

فيما لم يذكر بيان الخارجية موعد وصول المسؤولة الأممية للمملكة، ومدة زيارتها لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.