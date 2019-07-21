تعرّف على أهم المعلومات عن #المساهمات_العقارية المتعثرة وأسبابها وطرق تصفيتها

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم الأحد، عن أهم المعلومات حول المساهمات المتعثرة وأسباب تعثرها، بالإضافة إلى مهام اللجنة والمساهمات التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها.

وأوضحت اللجنة أن المساهمات العقارية تتعثر عندما لا يستطيع المساهم الانتفاع بأسهمه العقارية ولا تحصيل قيمتها لأي سبب، مضيفةً أن أسباب التعثر ليست كلها عمليات خداع واحتيال.

وتتضمّن أسباب التعثر عدة أسباب وعوائق منها: “عوائق تنظيمية وقانونية” و”وفاة صاحب المساهمة” و”خلافات بين الشركاء” و”وجود أرض المساهمة خارج النطاق العمراني”.

وتتلخّص مهام اللجنة التي تم إنشاؤها عام 1426 هـ في إعادة حقوق المساهمين من خلال؛ “بيع عقارات المساهمة” و”تحصيل أموال المساهمين عن طريق قضاء التنفيذ”.

Advertisements

كما كشفت عن المساهمات التي لا تدخل ضمن اختصاص “تصفية”؛ وهي: “المساهمات التي صدرت فيها أحكام قضائية”، و”المساهمات العقارية المنشأة بعد 22 شعبان 1426هـ” إضافةً إلى المساهمات المالية “توظيف الأموال”.

وأوضحت اللجنة أن هناك مستفيدين لا يعلمون أن لهم حقوقا أو لمورثيهم لدى “تصفية”، وذلك بسبب وفاة المساهم وعدم علم الورثة بمساهمته وفقدان المساهمين سندات مساهمتهم.