الغذاء_والدواء تتهم الصيدليات بالتسبب في نقص دواء “الأسبرين”

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصابع الاتهام إلى بعض الجهات الصحية والصيدليات، بالتسبب في أزمة وهمية بنقص مستحضر علاج تصلب الشرايين والسكتة الدماغية “الأسبرين”.

وقالت الهيئة، إن هذه الجهات اعتمدت على تسويق مستحضر واحد هو (jusprin81)، الذي تم سحبه في يناير الماضي، لخلل في الجودة، وغيبت البدائل المسجلة ومنها ما يتم تصنيعه محلياً أو يتم استيراده من الخارج.

Advertisements

وأشارت الهيئة إلى أنها وافقت على فسح أكثر من 145 مليون قرص من بدائل المستحضر تم استيرادها من الخارج، وتم توفير أكثر من 43 مليون قرص من المصانع المحلية خلال الفترة الماضية ليكون إجمالي ما تم توفيره يتجاوز 188 مليون قرص.

وأضافت أن شركة جلفار أبلغتها قبل عدة شهور بأنها أوقفت إنتاج (jusprin81)، بسبب ما اكتشفته من خلل النقص في فعالية العلاج، دون أن يوجد فيه ما يؤثر على صحة المريض، وقالت “البدائل موجودة بذات الفاعلية وبكميات كبيرة في مختلف المدن وبأسعار معقولة”، وفقاً لـ”عكاظ”.

ولفتت الهيئة إلى أن مستحضر (ACETYLSALICYLIC ACID) مسجل لدى الهيئة بعدة تركيزات لأكثر من شركة صانعة، ويعتبر متوفرا بأسماء تجارية وتركيزات أخرى تفي بالحاجة له ولذلك أوصت الهيئة بمراجعة الطبيب المختص ليتم صرف البديل المناسب.