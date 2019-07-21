الشؤون الصحية بالمدينة المنورة تفعل حملة “موعد”

صحيفة الخليج الالكترونية فعّلت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤخراً “حملة موعد”، والتي تهدف إلى تعريف المراجعين بنظام موعد، وقد قام مركز صحي البدراني بتفعيل الحملة رسمياً عبر عرض المقاطع المرئية بصالات الانتظار وكذلك بالتواصل المباشر مع كافة زوار ومراجعي المركز، حيث يتم حجز المواعيد رسمياً عبر “تطبيق موعد” أو بالاتصال على 937 أو بالحضور شخصياً للمركز بغرض حجز موعد، وقد أوضح د.سلطان المطيري -مدير المركز- إلى أن المركز يرحب بكافة المراجعين سواءً بمواعيد رسمية أو بدون مواعيد إلا أن الأولوية ستكون لمن لديهم موعد مسبق.

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