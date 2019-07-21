الأرصاد: #مكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الأحد) في مناطق المملكة كانت في مكة المكرمة.

وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 49 درجة مئوية في مرصد مكة المكرمة، وفي ينبع 45، فيما سجَّل مرصد الخرج 44 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.